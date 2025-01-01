Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 116: Rein wie Unschuld
21 Min.Ab 12
Perverse Phantasien, Prostitution und ein plötzlicher Tod - Herbert Klein wird bei einem Unfall quer über eine Landstrasse geschleudert. In seinem Kofferraum finden die Kommissare ein junges Mädchen. Was hatte der Apotheker mit ihr vor? Musste er sterben, damit sie leben konnte?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1