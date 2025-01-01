Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Rein wie Unschuld

SAT.1Staffel 5Folge 116
Rein wie Unschuld

Folge 116: Rein wie Unschuld

21 Min.Ab 12

Perverse Phantasien, Prostitution und ein plötzlicher Tod - Herbert Klein wird bei einem Unfall quer über eine Landstrasse geschleudert. In seinem Kofferraum finden die Kommissare ein junges Mädchen. Was hatte der Apotheker mit ihr vor? Musste er sterben, damit sie leben konnte?

SAT.1
