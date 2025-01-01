Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 122
22 Min.Ab 12

Eine rätselhafte Einbruchsserie versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Das eigenartige dabei ist: Die Art und Weise, wie die Diebestouren ausgeführt werden, ähnelt einer Einbruchserie von vor neun Jahren. Ist es der Täter von damals, oder haben es die Kommissare mit einem Trittbrettfahrer zu tun?

SAT.1
