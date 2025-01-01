Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 122: Bei Einbruch der Dunkelheit
22 Min.Ab 12
Eine rätselhafte Einbruchsserie versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Das eigenartige dabei ist: Die Art und Weise, wie die Diebestouren ausgeführt werden, ähnelt einer Einbruchserie von vor neun Jahren. Ist es der Täter von damals, oder haben es die Kommissare mit einem Trittbrettfahrer zu tun?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
