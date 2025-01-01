Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 164: Alles Lüge
22 Min.Ab 12
Die Studentin Linda Ahlberg liegt erdrosselt auf einer Parkbank. Warum musste die attraktive Frau sterben? Die Kommissare ermitteln, dass im Leben des Opfers kaum etwas war, wie es schien.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1