Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 167: Herzrasen
22 Min.Ab 12
Der Ex-Knacki Nico Steiger wird in seiner Wohnung erstochen. Die Kommissare ermitteln zwischen gebrochenen Herzen und grenzenloser Liebe. Dabei stoßen sie auf zwei Lebensretter und drei Mörder.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
