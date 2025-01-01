Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 125
Folge 125: Das passiert mir nie wieder

22 Min.Ab 12

In einem Waldstück werden menschliche Knochen gefunden. Es stellt sich heraus, dass dort drei Männer begraben wurden. Zufall oder doch ein Massengrab? Wer sind die Männer und gibt es zwischen ihnen einen Zusammenhang? Die Kommissare ermitteln in einer Welt, in der Gewalt und Brutalität über das Schicksal hilfloser Frauen entscheiden ...

SAT.1
