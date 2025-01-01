Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 139: Zerrissen
22 Min.Ab 12
Der Familienvater Oskar May ist verschwunden. Alles, was von ihm bleibt, sind Blutspuren im verwüsteten Wohnzimmer. Während Oskars Patchwork-Familie auseinander zu brechen droht, stoßen die Kommissare auf eine Leiche und ein mysteriöses Symbol.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1