Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 152: Denkzettel
22 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Nach einer Party wachen die Schüler Tom und David in einem Kühlhaus auf. Sie müssen Rätsel lösen, um zu überleben. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn mit jeder Minute kommt der Tod ein Stück näher.
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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold