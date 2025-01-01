Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 168: Auf der falschen Spur
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau verunglückt auf der Landstraße. Zunächst sieht alles nach Selbstmord aus, doch das Auto wurde manipuliert. Galt der Anschlag wirklich ihr, denn ihr Mann behauptet, er sollte eigentlich das Opfer sein. War es ein heimtückischer Racheakt oder steckt etwas ganz anderes hinter der Tat?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1