Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Dreieinhalb Wochen

SAT.1Staffel 6Folge 171
Dreieinhalb Wochen

Dreieinhalb WochenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 171: Dreieinhalb Wochen

22 Min.Ab 12

Die Leiche des Tänzers Daniel Keller wird stark verwest in seinem Bett aufgefunden. Niemand scheint den 21-Jährigen vermisst zu haben. Die Kommissare ermitteln in seinem chaotischen Leben und finden Ängste, Lügen und eine unerwiderte Liebe.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen