SAT.1Staffel 6Folge 38
22 Min.Ab 12

Der wichtigste Event für Duisburger Pornofans endet mit einer Leiche. Beim großen Pornofilm-Casting von Dragan Goldberg bricht die Anheizerin Vanessa Franke tot zusammen. Die Kommissare ermitteln zwischen knallhartem Geschäft und männlicher Eitelkeit.

