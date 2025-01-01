Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wundersame Wellnesswelt

SAT.1Staffel 6Folge 43
Wundersame Wellnesswelt

Wundersame WellnessweltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 43: Wundersame Wellnesswelt

22 Min.Ab 12

Der Masseur Thomas Hintze wird tot auf dem Flur des Wellnesshotels "RuhrSPA" gefunden. Erster Anhaltspunkt sind drei Frauen, die sich ohne ihre Ehemänner verwöhnen lassen wollten. Zwischen Floating, Flirten und Fitnessdrinks geraten die Kommissare in eine wundersame Wellnesswelt.

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

