Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Hängen geblieben
22 Min.Ab 12
Albtraum Schule - das Mauerblümchen Susanne Klostermann wird halbnackt an den Fahrradständer ihrer Schule gekettet. Sind ihre Mitschüler wirklich so skrupellos oder kommen die Täter aus einem ganz anderen Umfeld?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1