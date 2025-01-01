Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Begierde

SAT.1Staffel 6Folge 71
22 Min.Ab 12

Michael Wester und seine Freundin Lea fahren auf einen Parkplatz, um Sex zu haben. Doch das erotische Abenteuer findet ein blutiges Ende: Michael wird erschossen, als Lea kurz im Gebüsch verschwindet.

SAT.1
