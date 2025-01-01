Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Gesucht gefunden
22 Min.Ab 12
Zwei junge Frauen, Isabelle Hesse und Kathi Liebermann, werden vergewaltigt und erdrosselt aufgefunden. Der Täter hinterlässt keine Spuren und stellt die Kommissare damit vor ein großes Rätsel - wann schlägt er wieder zu? Eine gefährliche Undercover-Aktion der Ermittlerin Nina Schmeuser soll den Mörder überführen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1