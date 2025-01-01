Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bis auf die Knochen

SAT.1Staffel 6Folge 78
Bis auf die Knochen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 78: Bis auf die Knochen

22 Min.Ab 12

Schrecken der Vergangenheit - in einer Baugrube werden menschliche Knochen gefunden. Wer wurde hier ermordet? Und von wem? Stück für Stück rollen die Kommissare die Ereignisse aus vergangenen Tagen auf und bringen Licht in eine menschliche Tragödie. Die Fassade einer scheinbar intakten Familie beginnt zu bröckeln ...

