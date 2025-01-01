Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Lachen ist gesund

SAT.1Staffel 6Folge 81
Lachen ist gesund

Lachen ist gesundJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 81: Lachen ist gesund

22 Min.Ab 12

Der plastische Chirurg Dr. Joachim Paul wird in seiner eigenen Praxis auf mysteriöse Art und Weise ermordet. Zu seinem Kundenstamm gehörten vorwiegend junge, attraktive Patientinnen, denen er gegen kleine Gefälligkeiten einen Rabatt gewährte. Wurde ihm diese Leidenschaft schließlich zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen