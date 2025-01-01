Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 81: Lachen ist gesund
22 Min.Ab 12
Der plastische Chirurg Dr. Joachim Paul wird in seiner eigenen Praxis auf mysteriöse Art und Weise ermordet. Zu seinem Kundenstamm gehörten vorwiegend junge, attraktive Patientinnen, denen er gegen kleine Gefälligkeiten einen Rabatt gewährte. Wurde ihm diese Leidenschaft schließlich zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
