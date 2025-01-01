Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 6Folge 91
Folge 91: Aufgelöst

22 Min.Ab 12

Die 16-jährige Annette Scholz wird vermisst. Hält sich das Mädchen versteckt oder wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens? Für die Kommissare beginnt eine verzweifelte Suche, denn Annette bleibt nicht das einzige Opfer ...

