Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 91: Aufgelöst
22 Min.Ab 12
Die 16-jährige Annette Scholz wird vermisst. Hält sich das Mädchen versteckt oder wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens? Für die Kommissare beginnt eine verzweifelte Suche, denn Annette bleibt nicht das einzige Opfer ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1