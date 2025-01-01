Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 103: Der Preis der Liebe
22 Min.Ab 12
Die 20-jährige Französin Florentine Lagisquet wird tot aufgefunden - brutal erwürgt. Zu Beginn der Ermittlungen verdichten sich die Gerüchte, dass die schöne Französin als Professionelle auf dem Straßenstrich anschaffen ging. Kommt ihr Mörder aus dem Rotlichtmilieu, oder steckt etwas ganz anders hinter der Tat?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1