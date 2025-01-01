Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Preis der Liebe

SAT.1Staffel 7Folge 103
Der Preis der Liebe

Der Preis der LiebeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 103: Der Preis der Liebe

22 Min.Ab 12

Die 20-jährige Französin Florentine Lagisquet wird tot aufgefunden - brutal erwürgt. Zu Beginn der Ermittlungen verdichten sich die Gerüchte, dass die schöne Französin als Professionelle auf dem Straßenstrich anschaffen ging. Kommt ihr Mörder aus dem Rotlichtmilieu, oder steckt etwas ganz anders hinter der Tat?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

