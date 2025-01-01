Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 127: Gemischtes Doppel
22 Min.Ab 12
Der 21-jährige Florian Kobus wird tot in einem Bachlauf gefunden. Bei der Leiche finden die Kommissare Fotos eines gefesselten und geknebelten Mannes. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Was hat es mit der Person auf sich? Lebt der Mann noch, und wer steckt dahinter?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
