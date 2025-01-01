Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 133: Eifersucht ist eine Sucht
22 Min.Ab 12
Laura Lehmanns Albtraum wird zur Realität: Ihre Wohnungstür wird aufgebrochen und der Täter tötet ihren Freund Max Voigt mit einer Axt. Als der Verdächtige dann auch noch Geiseln in einem Linienbus nimmt, droht die Situation zu eskalieren...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
