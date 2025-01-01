Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Un-Bekannte

SAT.1Staffel 7Folge 164
Der Un-Bekannte

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 164: Der Un-Bekannte

21 Min.Ab 12

Am Ufer des Rheins wird ein bewusstloser und schwer verletzter Mann gefunden. Seine Identität ist unklar und auch woher die Verletzungen stammen. Während die Ärzte um das Überleben des Mannes kämpfen, fischen die Kommissare die Leiche einer Frau aus dem Fluss.

