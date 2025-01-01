Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brittas Möpse

SAT.1Staffel 7Folge 169
Folge 169: Brittas Möpse

22 Min.Ab 12

Zwei süße Möpse trauern um ihr Herrchen: Der Immobilienmakler Richard Elbtal wurde im Wald erschlagen. Die einzigen Zeugen - seine beiden Hunde Ronja und Coco. Auf der Suche nach dem Mörder stoßen die Kommissare auf ein gut gehütetes Familiengeheimnis und eine weitere Leiche ...

