Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Ausgebeutet
22 Min.Ab 12
Am helllichten Tag marschiert ein Maskierter ungehindert in das Büro einer Zeitarbeitsfirma und tötet die Chefin Verena Birkenhaus mit einem gezielten Schuss. Im anschließenden Handgemenge verletzt er die Assistentin Olivia Heinze und vergisst in seiner Panik ein wichtiges Detail.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1