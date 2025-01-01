Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Hausfriedensbruch
22 Min.Ab 12
Der linientreue und ordnungsliebende Hausmeister Heinz Krämer liegt tot in seiner verwüsteten Hobbywerkstatt. Sein Körper ist von Blutergüssen und Hämatomen übersät. Was wie ein Routinefall beginnt, wird für die Kommissare schnell zu einem wirren Versteckspiel, bei dem sie anscheinend nicht nur einen Täter jagen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1