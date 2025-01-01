Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 85: Alles aus Liebe
22 Min.Ab 12
Der Brauereibesitzer Wilhelm Lukas wurde in seinem Büro brutal erstochen. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf einen mysteriösen Anruf, der sie immer tiefer in ein Labyrinth aus Terror, Tränen und Tyrannei führt.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
