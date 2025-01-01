Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Im Netz der Rache

SAT.1Staffel 7Folge 88
Folge 88: Im Netz der Rache

22 Min.Ab 12

Sarah Amiri behauptet, in ihrem Keller eine tote Frau gefunden zu haben. Doch als die Polizei erscheint, ist die Leiche verschwunden. Die Kommissare sind ratlos - haben sie es nur mit einer Verwirrten zu tun oder versucht jemand, einen Mord zu vertuschen?

SAT.1
