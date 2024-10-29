Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 132: Mord auf Bestellung
22 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
Frauenschwarm und Gigolo Valerio al Duca ist Vollblutitaliener und kann die Finger nicht von den Frauen lassen. Die attraktive Schülerin Nathalie lässt ihn jedoch abblitzen. Als kurze Zeit später ihre Mutter tot ist, erhärtet sich ein schrecklicher Verdacht: Hat der Pizzabote Valerio aus Rache Nathalies Mutter mit einer vergifteten Pizza umgebracht?
