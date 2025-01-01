Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Zeitschleife

SAT.1Staffel 8Folge 140
Die Zeitschleife

Die ZeitschleifeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 140: Die Zeitschleife

22 Min.Ab 12

Ehrlich währt am längsten: Janis Teichmann wollte eigentlich nur helfen, doch er bezahlte dafür mit seinem Leben. Der Gelegenheitsjobber wird erstochen in seinem Wohnzimmer gefunden. Wer hat ihn getötet? Sein Vater weiß fast nichts über seinen Sohn, außer, dass er eine dubiose Freundin hatte. Ist sie der Schlüssel zur Lösung des Falles?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen