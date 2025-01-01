Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 140: Die Zeitschleife
22 Min.Ab 12
Ehrlich währt am längsten: Janis Teichmann wollte eigentlich nur helfen, doch er bezahlte dafür mit seinem Leben. Der Gelegenheitsjobber wird erstochen in seinem Wohnzimmer gefunden. Wer hat ihn getötet? Sein Vater weiß fast nichts über seinen Sohn, außer, dass er eine dubiose Freundin hatte. Ist sie der Schlüssel zur Lösung des Falles?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1