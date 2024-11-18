Der Preis der FreiheitJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 160: Der Preis der Freiheit
22 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Das Milieu hat viele Facetten - auch Mord. Zuhälter Maik Tröger wird brutal erstochen aufgefunden. Droht dem Straßenstrich jetzt ein blutiger Zuhälterkrieg, oder hatte vielleicht ein Freier eine Rechnung mit dem Zuhälter offen? Die Kommissare setzen alles daran, den Täter zwischen Mädchen, Macht und Geld so schnell wie möglich zu fassen ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1