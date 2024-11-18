Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Preis der Freiheit

SAT.1Staffel 8Folge 160vom 18.11.2024
Folge 160: Der Preis der Freiheit

22 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12

Das Milieu hat viele Facetten - auch Mord. Zuhälter Maik Tröger wird brutal erstochen aufgefunden. Droht dem Straßenstrich jetzt ein blutiger Zuhälterkrieg, oder hatte vielleicht ein Freier eine Rechnung mit dem Zuhälter offen? Die Kommissare setzen alles daran, den Täter zwischen Mädchen, Macht und Geld so schnell wie möglich zu fassen ...

SAT.1
