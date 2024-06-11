Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 164: Und wofür?
22 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 12
Kurz nachdem Holger Kern einen wehrlosen Jugendlichen vor laufender Kamera zusammenschlägt, wird er erstochen im Park aufgefunden. Die Identität seines Gewaltopfers bleibt zunächst unklar, bis eine Spur die Kommissare ins Rotlichtmilieu führt ...
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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold