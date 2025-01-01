Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 171: Das Handicap
23 Min.Ab 12
Kleine Ursache, große Wirkung - musste Chartiy-Lady Verena Rotbaum wirklich sterben, weil sie den kleinwüchsigen Freund von Tochter Valentina nicht akzeptieren konnte? Die Kommissare gehen der Sache auf den Grund, und langsam aber sicher beginnt die glanzvolle Fassade der Vorzeigefamilie zu bröckeln.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1