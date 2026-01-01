Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ätzende Verbindung

SAT.1Staffel 8Folge 53
Ätzende Verbindung

Ätzende VerbindungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 53: Ätzende Verbindung

22 Min.Ab 12

Die Leiche der 19-jährigen Saskia Traber liegt völlig entstellt im Chemiesaal ihrer Schule: Eine Glasplatte durchbohrte ihren Bauch, ihre Brust wurde mit Salzsäure verätzt. Warum musste das Mädchen so grauenvoll sterben?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen