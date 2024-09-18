Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Bernies Legende
22 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 12
Wer bin ich? Wo bin ich? Was ist passiert? - diese Fragen stellt sich Bernie Kuhnt, als er neben einer toten Frau erwacht. Zwischen einer mysteriösen Skulptur, unauffindbaren Diamanten und verstrickten Familienverhältnissen begibt sich der Kommissar auf die Suche nach der Wahrheit.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1