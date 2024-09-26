Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 74vom 26.09.2024
22 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12

Während die Kommissare Katrin Becker und Bernie Kuhnt eine heiße Nacht miteinander verbringen, wird die Leiche der 17-jährigen Nathalie Schneider gefunden. Zwischen Gefühlschaos und der Suche nach dem Täter stellt sich immer wieder die Frage, wann wird aus Liebe Leiden?

