Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 78: Letzte Rate Sex
22 Min.Ab 12
Sandra Derna wird zusammengeschlagen und erstattet Strafanzeige gegen den Kredithai Detlef Horch, aber die Kommissare haben schnell Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Geschichte.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1