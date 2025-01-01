Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 57
22 Min.Ab 12

Die Brutalität ihres Mannes muss Jutta Linsen am eigenen Körper spüren. Doch die Frau gibt sich nicht auf und nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Wurde sie zur Mörderin? Die Kommissare müssen Fingerspitzengefühl beweisen, denn während Bernie seiner heimlichen Leidenschaft frönt, kämpft Conny gegen verbotene Sehnsüchte.

SAT.1
