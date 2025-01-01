Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haltlos

SAT.1Staffel 9Folge 58
Folge 58: Haltlos

22 Min.Ab 12

Tatort Schule - Jonas Peters wird aus dem Fenster gestoßen und stirbt noch auf dem Pausenhof. Der Tod des Lehrers gibt den Kommissaren Rätsel auf, denn niemand will etwas gesehen haben. Hatte der Vertrauenslehrer ein dunkles Geheimnis, das ihm zum Verhängnis wurde?

