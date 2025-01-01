Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Waffen der Frauen

SAT.1Staffel 9Folge 72
Die Waffen der Frauen

Die Waffen der FrauenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 72: Die Waffen der Frauen

22 Min.Ab 12

Todesangst - Doris Hattert wird von einem Unbekannten verschleppt, brutal eingeschüchtert und kurz darauf freigelassen. Offenbar hatte die Entführung etwas mit der Arbeit ihres Freundes, dem ehrgeizigen Enthüllungsjournalisten Urs Brandner, zu tun. Kurz darauf liegt dieser erschossen in seiner Dusche ... Ein Auftragsmord?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen