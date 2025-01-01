Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 96: Schmutzige Wäsche
22 Min.Ab 12
Ein Schritt zu weit ... Unter Bettlaken begraben wird der Schuhdesigner Leonardo Gaspari von der Hotelangestellten Franka Speier gefunden. Die Ermittlungen stellen ein ganzes Hotel auf den Kopf und schnell steht fest, dass der Gigolo nicht nur Opfer war ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1