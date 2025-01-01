Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schmutzige Wäsche

SAT.1Staffel 9Folge 96
Folge 96: Schmutzige Wäsche

22 Min.Ab 12

Ein Schritt zu weit ... Unter Bettlaken begraben wird der Schuhdesigner Leonardo Gaspari von der Hotelangestellten Franka Speier gefunden. Die Ermittlungen stellen ein ganzes Hotel auf den Kopf und schnell steht fest, dass der Gigolo nicht nur Opfer war ...

SAT.1
