Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Enttäuschungen
23 Min.Ab 12
Die 18-jährige Schülerin Tinka Jensen wird am helllichten Tag auf der Schultoilette betäubt und vergewaltigt. Obwohl sie die Tat zur Anzeige bringt, scheint sie den Kommissaren etwas zu verheimlichen. Weiß Tinka Jensen mehr über ihren Vergewaltiger, als sie zugeben will?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1