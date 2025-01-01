Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Tödliche Pizza
23 Min.Ab 12
Der Restaurantkritiker Johann Heide stirbt an einer Überdosis Herzmittel während eines Testessens. Hat Johanns Sohn aus Verachtung seinen Vater umgebracht? Oder war es die Rache eines italienischen Restaurantinhabers? Die Kommissare ermitteln ein Geflecht aus Hass, Eifersucht und Intrigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1