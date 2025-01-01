Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Heimliche Existenz
23 Min.Ab 12
Die 24-jährige afrikanische Reinigungskraft Nana Utaka wird stranguliert aufgefunden. Mittels einer fremden Identität wollte sie ein neues Leben in Deutschland anfangen. Doch wer hat ihren Traum von einem neuen Glück so jäh zerstört?
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1