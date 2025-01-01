Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der verschwundene Tote

SAT.1Staffel 1Folge 43
Der verschwundene Tote

Der verschwundene ToteJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 43: Der verschwundene Tote

23 Min.Ab 12

Leichenraub - Der 17-jährige Popstar Luca Deliso bricht auf der Bühne zusammen und stirbt. Noch in derselben Nacht verschwindet sein Leichnam auf mysteriöse Weise aus der Rechtsmedizin. Birgt die Leiche ein Geheimnis?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen