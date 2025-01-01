Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Freundinnen
23 Min.Ab 12
Die 26-jährige Vera Mauter wurde in der Wohnung ihrer besten Freundin erschossen. Die beiden Frauen wollten einen gemütlichen Abend verbringen. Galt der hinterhältige Anschlag dem Opfer oder hätte vielmehr ihre Freundin sterben sollen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1