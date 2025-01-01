Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Ende der Unschuld
23 Min.Ab 12
Nackt und hilflos liegt die 18-jährige Maja Morena gefesselt im Keller eines Internates. Ein Unbekannter hat den Körper der bekennenden Jungfrau komplett rasiert. War es nur ein dummer Schülerstreich oder die grausame Tat eines Perversen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1