Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Der Gigolo
23 Min.Ab 12
Blutüberströmt liegt der Stripper Markus Jansen auf der Straße. Missgönnte ihm jemand den Erfolg bei den Frauen oder steckt hinter der Tat ein eifersüchtiger Ehemann? Die Kommissare ermitteln und tauchen in ein Geflecht aus Neid, Eifersucht und Geldgier.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1