Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 70: Tod eines Schnüfflers
23 Min.Ab 12
Der Privatdetektiv Sebastian Schettler wird erstochen in einer Bar aufgefunden. Was war sein letzter Auftrag? War es eine heiße Spur, die für ihn tödlich endete?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1