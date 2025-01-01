Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 78: Siebte Stunde: Liebe
23 Min.Ab 12
Mordanschlag auf eine Lehrerin: Bettina Relling wird von einem Auto angefahren und schwer verletzt. War es einer ihrer Schüler oder hat der Mordanschlag gar nicht ihr, sondern ihrem Mann gegolten?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
