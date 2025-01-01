Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 84: Mord á la carte
23 Min.Ab 12
Mord auf Bestellung? Manfred Ehrhoff stirbt nach einem Restaurantbesuch einen qualvollen Gifttod. Die Kommissare durchleuchten das nähere Umfeld des Geschäftsmannes und stoßen auf Lügen, Geldgier und Intrigen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
