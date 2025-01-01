Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Route 66

SAT.1Staffel 1Folge 85
Route 66

Route 66Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 85: Route 66

23 Min.Ab 12

Der Anführer einer Rockergang entkommt nur knapp dem Tod, als ein Unbekannter ein Drahtseil über die Fahrbahn spannt und Detlef Schulz fast enthauptet. Die Kommissare ermitteln und geraten zwischen die Fronten eines knallharten Bandenkrieges.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen